Prefeito entrega novo parque de iluminação pública à comunidade Panorama

No início da noite dessa segunda-feira, 2, o prefeito Naumi Amorim inaugurou o novo parque de iluminação pública da comunidade Panorama, no bairro Metrópole Sul. Trezentas famílias foram diretamente beneficiadas com a instalação de 67 luminárias.

Os equipamentos têm lâmpadas de vapor metálico de 150 watts. As lâmpadas foram instaladas em 12 ruas. “Aos poucos, nós estamos concluindo os projetos. Estamos correndo para conseguir melhorar a vida da população. Todo mundo unido com o mesmo pensamento, que é ajudar as comunidades”, sintetizou Naumi.

Segundo o secretário municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte, Assis Medeiros, a conclusão do parque de iluminação Panorama garante mais qualidade de vida à comunidade. “É com grande satisfação que estamos entregando esta obra depois de um árduo trabalho. Vamos ampliar a oferta de iluminação pública em outras localidades”, adiantou.

Morador há quatro anos da rua A, Daniel Alex nunca tinha visto iluminação pública no bairro. “Antes, nos chegávamos tarde em casa e tínhamos medo por conta da escuridão. Hoje já dá para ver tudo e temos a noção de tudo de longe. Do alto já avisto a casa”, comemorou.

Já seu João Antônio Alves mora na rua 6 há dois anos e acredita que a maior dificuldade sem iluminação pública era a questão da segurança. “Era tudo no escuro e sem nenhuma sensação de segurança. Agora melhorou 100%. Podemos colocar as cadeiras na calçadas e conversar com os vizinhos. E fica todo mundo reunido até tarde da noite sem problema”, previu.