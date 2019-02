Prefeito Fred Rêgo honra compromisso e quita salário dos professores de Tauá

Posted on

Sem dinheiro para pagar os salários de dezembro, ainda em 2018, o Prefeito Fred Rêgo e a secretária de Educação, Sileda Holanda, assumiram o compromisso com os servidores na última segunda-feira, 28, de quitar a folha quando ocorresse o repasse de uma complementação que o município estava aguardando ser creditada.

