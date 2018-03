Prefeito visita equipamentos e anuncia reforma no Caps Geral

Uma comitiva encabeçada pelo prefeito Naumi Amorim visitou nesta quinta-feira (22/3) os três equipamentos da rede de serviços em Saúde Mental de Caucaia. A primeira parada foi o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), no Centro da Sede.

Ao lado do secretário municipal de Saúde, Moacir Soares, e dos coordenadores da área, Naumi analisou instalações, acompanhou serviços e conversou com profissionais e usuários. “Esse momento é para verificar como estão os cuidados às pessoas que precisam desses serviços, ouvir os pacientes e detectar os pontos que mais precisam de atenção”, explicou o prefeito.

O segundo ponto de visita foi o Caps Infantil, no bairro Vicente Arruda. O espaço está em funcionamento desde outubro de 2017 e deverá ser inaugurado no próximo mês, após passar por adequações à identidade visual da Prefeitura e reparos nas instalações. No local, atualmente são atendidas cerca de mil crianças e adolescentes de até 17 anos com transtornos mentais ou dependência química.

Para Moacir Soares, Caucaia passa por uma fase de requalificação da Saúde Mental, resultado, em especial, de um olhar mais sensível por parte da gestão. “Já contratamos oito psiquiatras em um ano e chegaram seis residentes que farão do município seu campo de estágio. A Saúde Mental aqui caminha em passos largos”, analisou o secretário.

Todos os Caps contam com configuração formada por psiquiatras, clínicos gerais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros. “O mais importante, além do crescente número de atendimentos, é o número de ações, porque antes nós só tínhamos consultas. Hoje temos intervenções, oficinas, visitas domiciliares e ações descentralizadas”, destaca a coordenadora da Saúde Mental, Malbia Rolim.

A última parada foi o Caps Geral, na Jurema, onde o prefeito assinou a autorização para a licitação que vai viabilizar a reforma da unidade. De acordo com levantamento feito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a obra está orçada em R$ 253.867,43.

As novidades já são comemoradas por quem conhece bem a realidade dos Caps. “Eu estou feliz de trabalhar em um município onde existem perspectivas de melhorias”, declarou o médico psiquiatra Raphael Baquit, que atua em Caucaia desde julho do ano passado.

Ana Angélica da Rocha é usuária do Caps Geral e precisa constantemente do serviço. “Eu quero um espaço bom para as nossas atividades, pra que a gente possa passar o dia aqui”, pede a dona de casa.

