Prefeitos de 18 municípios foram eleitos, segundo TSE

Prefeitos de 18 municípios foram eleitos nesse domingo, 28, segundo o sistema de apuração de votos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As eleições suplementares foram convocadas para escolher os prefeitos que vão cumprir um mandato tampão até o fim de 2020.

Em Goiás, eleitores de cinco municípios foram às urnas escolher os prefeitos. Tarcio Dutra (MDB) apresentou-se como único candidato a prefeito de Serranópolis: teve 3.432 votos, 208 brancos e 744 nulos.

Em Turvelândia, Siron Queiroz (SD) foi eleito, ao derrotar Joel Gaguinho (MDB); em Davinópolis, Diogo (MDB) derrotou Wilker (PR); e Charley Tolentino (PRB) foi eleito prefeito de Divinópolis. Eles Reis (PTC) foi escolhido prefeito de Planaltina de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, houve eleição suplementar em Mangaratiba, Aperibé e Laje do Muriaé. Alan Bombeiro (PSDB) venceu a eleição em Mangaratiba, com 65,36% dos votos válidos. Em Aperibé, a eleição terminou com vitória de Wandelar (PSDB), com 58,69% dos votos válidos. Já em Laje do Muriaé, o vitorioso foi José Eliezer (MDB), com 51% dos votos.

No Nordeste, Edvan Brandão (PSC) foi eleito em Bacabal (MA). Em Croatá (CE), o vencedor foi Edilson Feliciano (PDT), que derrotou Antônio Onofre (MDB).

No Mato Grosso, Dênio Ribeiro (PSD) e Natal Sobrinho (PSDB) concorreram em Planalto da Serra, com vitória do pessedista.

Na Região Sul ocorreram eleições suplementares em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Os eleitores de Alpestre (RS) deram a vitória a Dr. Valdir (PDT), que disputou com Dr. Alcir (MDB). Já em Vidal Ramos (SC), o vitorioso foi Helmut Stoltenberg (PP).

Em São Paulo, Araras (SP) elegeu Junior Franco (DEM); Monte Azul Paulista, Marcelo Otaviano (PHS); e Rincão, Edinho Bolito (PT). No Amazonas, Chico do Belo (PMN) foi eleito em Ananã e Frederico Júnior (MDB), em Novo Airão.