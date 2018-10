Prefeitos reagem à extinção do Ministério das Cidades

Reunidos, em São Paulo, integrantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) reagiram hoje (31) à eventual extinção do Ministério das Cidades. Determinados a evitar o fim da pasta, os prefeitos negociam um encontro com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para última semana de novembro. Eles prepararam um documento elencando as preocupações e também as prioridades para ser entregue a Bolsonaro.

“A extinção do ministério nos preocupa, mas queremos entender melhor isso, porque ainda não foi dito o que virá no lugar”, afirmou o prefeito de Campinas e presidente da entidade, Jonas Donizette (PSB).

Anfitrião do encontro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), acrescentou que a preocupação é com os projetos em andamento. “O que a gente gostaria de saber é de que forma vamos dialogar para continuar a ter uma ação conjunta dos municípios com o governo federal.”

Para o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é a manutenção de uma política direcionada especificamente para as cidades, seja ministério, secretaria ou agência. A Frente Nacional dos Prefeitos reúne representantes de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes, incluindo as capitais do Brasil.

Para os prefeitos, são prioritárias as reformas Previdência e tributária. Jonas Donizette disse que é fundamental discutir essas propostas logo, porque “a face mais triste do desemprego” bate na porta das cidades. “Sem crescimento econômico, não existe maneira de as prefeituras se recuperarem.”

Bruno Covas afirmou que as prefeituras pagam as contas da exclusão social e da crise econômica. “Vemos isso nas nossas escolas, nos nossos postos de saúde, nas nossas redes de assistência social.”

Participaram da reunião a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), os prefeitos de Niterói (RJ), Rodrigo Neves (PDT); de São Caetano do Sul (SP), José Auricchio (PSDB); Apucarana (PR), Beto Preto (PSD); Pará de Minas (MG), Elias Diniz (PSD); além de Jaguariúna (SP), Gustavo Reis MDB) e de Curitiba, Rafael Greca (PMN). De 25 a 28 de novembro, em São Caetano do Sul (SP), haverá um encontro de prefeitos promovido pela FNP.

Com informaçõe Agencia Brasil