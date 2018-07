Prefeitura de Acopiara antecipa da 1ª parcela do décimo terceiro

Mostrando mais uma vez seu compromisso com a população, a Prefeitura de Acopiara começou o pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro salário, nesta terça-feira (10), para todos os servidores efetivos do município. Além de beneficiar diversas famílias da cidade, essa ação vai movimentar a economia local.

De acordo com o secretário de Administração e Finanças, Anderson Aragão, serão injetados cerca de um milhão e cem mil reais na economia local. Durante o ano de 2017 e no decorrer de todo primeiro semestre de 2018, os salários dos servidores foram pagos em dia, medida que tem dado mais segurança na hora de planejar as finanças, contribuído com a geração de renda nos setores da economia acopiarense.

Segundo o Prefeito Municipal, Antônio Almeida, o adiantamento desta parcela é um fator importante para que o comércio local tenha um crescimento nas vendas durante este período do ano. “Adiantando o pagamento da 1ª parcela do décimo terceiro, a Prefeitura está investindo no bem estar da população e ajudando na movimentação do nosso comércio”, enfatizou o gestor municipal.