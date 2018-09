Prefeitura de Caucaia abre licitação para compra de material esportivo

Visando dar maior qualidade e suprir demandas operacionais do programa Segundo Tempo, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv) abriu processo licitatório para a aquisição de material esportivo, material gráfico e uniformes.

A licitação terá característica de menor preço por item e a Prefeitura estipulou 9 de outubro como prazo limite para a apresentação de propostas de preços por parte dos interessados. O aviso consta no Diário Oficial do Município, que pode ser acessado gratuitamente pela Internet.

Conforme a Comissão de Licitação, a abertura dos proponentes acontecerá às 15h30min de 9/10. A sessão de disputa de lances será realizada a partir das 9 horas do dia seguinte.

A íntegra do edital encontra-se à disposição no Departamento de Gestão de Licitações, no site www.bllcompras.org.br e no portal de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios (www.tcm.ce.gov.br/licitacoes) .

SERVIÇO

SALA DE LICITAÇÕES

ONDE: rua Coronel Correia, nº 1.073, no Parque Soledade.

MAIS INFORMAÇÕES: (85) 3342.0545

Com informação da A.I