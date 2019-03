Prefeitura de Caucaia dá esclarecimentos sobre o movimento paredista dos professores do Município

A Prefeitura de Caucaia, em nota oficial, se posicionou, nessa quinta-feira, sobre a greve dos professores da Rede Municipal de Ensino. No documento, a Prefeitura informa que criou e mantém uma Mesa de Negociação desde 2011 para debater demandas de interesse dos servidores municipais. E que, em função disso já recebeu representantes dos sindicatos de classe (Sindsep e Apeoc) para rodadas de negociação em três oportunidades, onde foram mantidos o diálogo honesto e transparente.



Destaca que desde o primeiro ano da atual administração, a Prefeitura tem concedido reajuste a todos os colaboradores e aumento diferenciado aos profissionais do Magistério. E que em 2018, o acréscimo implementado sobre o salário base foi de 7%. Já em fevereiro, deste ano, a Prefeitura concedeu reajuste de 55,55% no auxílio alimentação aos profissionais do Magistério. Além disso, foi concedido aumento de 8% no auxílio transporte.