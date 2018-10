Prefeitura de Caucaia fecha parceria para incentivo de crédito a microempreendedores

Visando um incentivo de crédito especial para os microempreendedores individuais de Caucaia, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem), firmou parceria com o o Banco do Nordeste (BNB) para desburocratizar atendimento e oferecer condições e benefícios.

Hoje, o BNB atende a mais de 17 mil clientes da linha do Credamigo em Caucaia. Até o final de 2018, a meta é investir R$ 60 milhões na região.

Para a secretária municipal do Trabalho, Laís Sales, a parceria do BNB com o Balcão do Empreendedor dará suporte adicional para ajudar os microempreendedores. “Estamos viabilizando um apoio para beneficiar diretamente todos os empreendedores individuais do município”, pontua.

Conforme a gerente da agência central do BNB de Caucaia, Allyany Hipólito Leal dos Santos, “esta parceria é ideal para acelerar o desenvolvimento. Ajudar os empreendedores é a missão do Banco.”

Com informação da A.I