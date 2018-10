Prefeitura de Caucaia garante recursos para instalação da Usina de Dessalinização

Em visita à sede da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) em Brasília, o prefeito Naumi Amorim recebeu essa semana do titular da pasta, coronel Renato Newton Ramlow, o contrato de empenho para a construção da Usina de Dessalinização de Caucaia.

Com isso, ficam garantidos R$ 11 milhões em recursos federais para o equipamento. Trata-se de uma obra preventiva de desastre que vai beneficiar a mais de 40 mil pessoas. O projeto foi aprovado em setembro pelo Ministério da Integração Nacional. Além dos R$ 11 milhões federais, há contrapartida financeira da Prefeitura, de onde partiu a iniciativa para o projeto.

Caucaia será o primeiro município brasileiro a operar com este sistema de dessalinização da água do mar. O empreendimento será erguido numa área de 1.450 metros quadrados na Praia do Pacheco. “Seremos pioneiros com este importante e inovador equipamento que vai ajudar no abastecimento de água da região e beneficiará diretamente mais de 12 mil famílias de Caucaia”, ressalta o prefeito.

Serão executadas a captação, estação elevatória, adutora de recalque e obras civis (galpão, escritório, laboratório, guarita e muro), além da adutora de água tratada até o reservatório da Companhia de Água e Esgoto (Cagece) e tubulação de retorno da água de rejeito.

O processo de dessalinização será feito por osmose reversa cujo funcionamento se dá através de uma membrana semipermeável que absorve o sal e os componentes nocivos à saúde humana e deixa passar apenas a água limpa. A previsão é de que até 90 dias depois do segundo turno das eleições a verba federal esteja disponível para Caucaia.

Com informações Prefeitura de Caucaia