Prefeitura de Caucaia homenageia aposentados e pensionistas

A Prefeitura realizou no último sábado, 26, a X Festa dos Aposentados de Caucaia. O evento aconteceu no salão principal do Grêmio de Recreio e Estudos, localizado no Centro, e foi promovido pelo Instituto de Previdência (IPMC) em alusão ao Dia do Aposentado, celebrado no último dia, 24.

Aproximadamente 400 aposentados compareceram à festa, marcada pela oferta de serviços na área de saúde, oficinas de arte, entretenimento, embelezamento, sorteios de brindes e atrações musicais.

Nos confraternizamos com os aposentados, além de oferecer serviços e um café da manhã especial, sintetiza o presidente do IPMC, Carlos Augusto Medeiros de Sousa.

Francisca Lopes, de 70 anos, é moradora do Parque Potira e trabalhou duas décadas e meia na Prefeitura. Ela classifica a festa como um momento muito importante. “Sempre é muito bom rever amigos e se divertir na confraternização.”

Natural de Fortaleza, Marileda Ferreira, de 54 anos, trabalhou 28 anos em Caucaia e participou pela primeira vez da comemoração.