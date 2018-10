Prefeitura de Caucaia informatiza sistema educacional

Da matrícula ao controle da merenda escolar. Da contratação e administração de pessoal ao pagamento de fornecedores. Com o objetivo de garantir mais agilidade, eficiência e eficácia no fluxo administrativo, a Secretaria Municipal de Educação (SME) integrou todas as diretorias, coordenadorias e departamentos pelo Sistema de Gestão Escolar, o SMENET.

Centralizado na Diretoria de Planejamento e Sistematização de Resultados, o SMENET é uma ferramenta gerencial criada em ambiente web. “Com isso, queremos facilitar a administração escolar. O sistema nos fornece correções de fluxo em tempo real e fornecimento de elementos mais eficientes para a realização de planejamento de cada seguimento da secretaria”, explica a titular da SME, professora Lindomar Soares.

Nesta semana, a Diretoria de Planejamento treinou 135 secretários escolares que atuam nas unidades patrimoniais. Agora, eles estão aptos a utilizar o novo sistema de matrícula escolar que possui a identificação da demanda real por vagas em toda a rede, a oferta e controle de matrículas, a padronização dos documentos e a eficiência na gestão da matrícula de cada escola.

COM PMC