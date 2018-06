Prefeitura de Caucaia inicia formação para 83 adolescentes

Mais um importante passo foi dado para Caucaia ganhar o Selo Unicef, certificação internacional concedida a gestões que reduzem desigualdades e garantem direitos das populações mais jovens. No último sábado, os 83 membros dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) participaram do primeiro dia de formação oferecido pela Prefeitura.

A capacitação aconteceu no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), na Tabuba, e foi promovida pela Comissão Intersetorial do Selo Unicef. Todos alunos da rede municipal de ensino de Caucaia, os adolescentes assistiram a palestras de temas estratégicos para a gestão deles nos Núcleos.

São, ao todo, cinco Nuncas. “Os Nucas envolvem os adolescentes nas políticas públicas. Nós queremos criar atrativos para evitar o caminho das drogas, da exploração sexual… Envolver é a principal expectativa”, sintetiza o mobilizador do Selo Unicef e coordenador do Nuca, Anízio Silva.

Com a capacitação, a Prefeitura formará os adolescentes conforme as diretrizes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Serão três sábados de debates e produção no Cemfa. Ao fim da formação, eles estarão aptos a analisar projetos que visam à melhoria da qualidade de vida das comunidades às quais pertencem.

Os membros dos Nucas irão preparar diagnósticos de políticas públicas e apresentarão as demandas analisadas à Comissão Intersetorial do Selo Unicef na Prefeitura.

A segunda capacitação acontecerá no próximo sábado (23/6), enquanto a terceira ocorrerá no dia 30/6. Já em agosto será iniciada uma formação itinerante, onde a Comissão Intersetorial visitará as sedes dos Nucas para discutir questões referentes a saúde e educação.

A criação dos Nucas em Caucaia é uma das 87 ações do Projeto Xodó, plano de ação elaborado por técnicos de todas as secretarias da Prefeitura para o município ganhar o Selo Unicef em 2020.

Com informação da A.I