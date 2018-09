Prefeitura de Caucaia inicia reforma de 10 agências dos Correios Comunitários

A Prefeitura iniciou esta semana a reforma de dez dos 12 dos Correios Comunitários de Caucaia. As obras estão sendo tocadas pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) e o investimento total é de R$ 375.366,24.

A primeira etapa de intervenções está beneficiando os postos localizados em Sítios Novos, Catuana, Primavera e Cipó. Será contemplado em seguida o espaço de Tabuleiro Grande. Por fim, os prédios do Bom Princípio, Tucunduba, Caraussanga e Mirambé receberão melhorias.

Ao fim das reformas, todos os prédios vão dispor (pela primeira vez desde que os correios começaram a funcionar) das mesmas estruturas e identidades visuais. Somente as unidades do Cumbuco e do Garrote não passarão por intervenções.

As dez unidades passarão por reconstrução das cobertas (madeira e telhados), receberão nova cerâmica de piso, terão reforma do banheiro e receberão serviços de pintura.

Os Correios Comunitários foram criados para atenderem às comunidades distantes da Sede onde os serviços dos Correios não chegam. As 12 unidades atendem diretamente a 42 comunidades caucaienses.

Os equipamentos são mantidos pela Secretaria SPSPTrans. “As reformas vão assegurar que as pessoas continuem recebendo suas correspondências e encomendas. Nós pensamos nessas obras para darmos mais qualidade ao serviço e dignidade a quem nos procura. Quem mora longe da Sede e tem dificuldade de transporte também tem que ser alcançado pelas políticas municipais da nossa gestão”, acrescenta Assis Medeiros.

As comunidades diretamente beneficiadas pelos Correios Comunitários: Agrovila, Assentamento do Angico, Barra do Cauípe, Boiza, Bom Princípio, Bom Princípio Velho, Boqueirão dos Cunhas, Buíque, Cachoeira, Cachoeira dos Paulinos, Capim Grosso, Caraussanga, Caripé, Catuana, Cauípe/Primavera, Cipó, Coqueiros, Corrente, Cumbuco, Feijão, Floresta, Garrote, Guararu (Primavera), Ipú, Lagoa Nova, Mirambé, Patajuba, Pitombeira, Planalto Contínuo, Salgadinho, Santa Bábara, Santa Luzia, São Bento, São José, São Pedro, Serra, Serrote, Sítios Novos, Tabuleiro Grande, Três Lagoas, Tucunduba, Umari e Várzea do Meio do Juá.

