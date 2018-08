Prefeitura de Caucaia inicia restauração das alças do viaduto do Metrópole

Atendendo a um antigo clamor da população, a Prefeitura de Caucaia começou nesta terça-feira (28) a executar a obra de recuperação das quatro alças e retornos do viaduto da BR-222 que dá acesso ao bairro Metrópole.

Os trechos não são pavimentados e estão extremamente esburacados. Com a reforma, as alças e retornos receberão asfalto. “Esse espaço é de responsabilidade do Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes], mas nós fizemos um acordo para a Prefeitura tocar a obra porque o trânsito está muito prejudicado e, principalmente, há um risco grande de acidentes”, explica o prefeito Naumi Amorim.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Kleber Correia, todo o perímetro continuará sob jurisdição do Dnit. “Vamos fazer apenas uma recuperação na área que não tem mais asfalto para poder minimizar os impactos no tráfego local. Essa obra, por enquanto, não é definitiva. Mas trará mais conforto e segurança a todos”, explica.

A iniciativa visa garantir acessibilidade a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a via. O prazo para conclusão da obra é de até três dias.

Com informação da A.I