Prefeitura de Caucaia instala 334 novas luminárias de LED

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está instalando 334 novas luminárias com lâmpadas de LED em toda a extensão das avenidas da Integração, Contorno Leste, Ayrton Senna e São Vicente de Paula. O investimento é de R$ 2 milhões.

Conforme o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros, a iluminação é bem superior a anterior, de vapor de sódio. “Isso vai beneficiar a toda a população daquela área, além de motoristas e ciclistas. E ainda vai representar economia pro município, já que o LED tem 50% maior durabilidade e alcance de iluminação”, sintetiza o secretário.

A instalação está dividida em quatro etapas. A primeira contempla a avenida da Integração até o viaduto do Nova Metrópole. Serão substituídos 51 braços ornamentais e 102 luminárias de vapor de sódio por luminárias de LED.

A segunda etapa terá serviços na avenida Contorno Leste, no Metrópole. Serão substituídos 36 braços ornamentais e 72 luminárias de vapor sódio por luminárias de LED.

A terceira etapa será na avenida Aírton Senna, no Arianópolis. Serão substituídos 25 braços ornamentais e 50 luminárias de vapor sódio por luminárias de LED. Já a última etapa será na avenida São Vicente de Paula, no Araturi. Serão substituídos 55 braços ornamentais e 110 luminárias de vapor sódio por luminárias de LED.

ETAPA 5

Outro bairro que também será beneficiado é o Icaraí. A rodovia CE-090, avenida Central, no trecho do cruzamento da Estrada velha do Icaraí até a ponte da Tabuba, terá 96 braços ornamentais substituídos 192 luminárias de LED instaladas.

O valor do investimento será da ordem de R$ 1.166.963,23.

Com informação da A.I