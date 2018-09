Prefeitura de Caucaia instala 52 urnas em equipamentos da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está instalando em Caucaia um novo mecanismo para escutar e dar voz ao cidadão: as urnas da ouvidoria. Nelas, a população pode depositar reclamações, elogios, solicitações, informações e denúncias que vão nortear os trabalhos da pasta para a melhoria do serviço.

Até o momento, 52 urnas já estão disponíveis em vários equipamentos da Saúde. O objetivo é trazer o usuário do sistema de saúde para mais próximo da gestão municipal. E, desta forma, proporcionar ao cidadão uma participação direta na decisão dos rumos da Prefeitura.

Todos os 46 postos já receberam urnas. Os equipamentos também podem ser encontrados nas duas Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizadas no Centro e Jurema, no Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, na Maternidade Santa Teresinha, no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e no Serviço Ambulatorial Especializado (SAE).

De 15 em 15 dias, os formulários serão encaminhados para a sede da Ouvidoria da Saúde, onde será elaborado um relatório com todas as demandas para avaliação e posteriormente execução de soluções.

O usuário também pode usar o sistema da Ouvidoria Online (https://www.participar.com.br/saudecaucaia/users/sign_in) ou ligar para 3342.8064.

Com informação da A.I