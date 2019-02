Prefeitura de Caucaia já aplicou 3,8 toneladas de asfalto este ano

A Prefeitura está trabalhando forte para melhorar a qualidade da malha viária de Caucaia. Só este ano, mesmo com a intensa quadra chuvosa registrada no município, quase quatro toneladas de asfalto foram aplicadas em ruas e avenidas de diversos bairros.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) tem realizado operações tapa buracos nas principais vias. Por determinação do prefeito Naumi Amorim, as rotas de transporte público e grande fluxo de veículos devem ser tratadas com prioridade absoluta.

Considerando esse critério, as avenidas Dom Almeida Lustosa e São Vicente de Paula, ambas localizadas na Grande Jurema, e a avenida da Integração já foram recuperadas. “Resolvemos um problema crônico de trânsito na altura da feira da Jurema, mas sabemos que precisamos fazer mais. E vamos fazer”, afirma Naumi.

Além do asfalto, a Prefeitura já executou só neste ano dois mil metros quadrados de pavimentação em pedra tosca. E está licitando as obras do Programa de Infraestrutura Integrada, financiadas pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, que vão levar asfalto a mais de 500 ruas de todas as regiões caucaienses.

O primeiro lote contemplará principalmente ruas da Grande Jurema, que é o segundo maior distrito de Caucaia em termos populacionais e possui importantes centros comerciais.

COM PMC