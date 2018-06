Prefeitura de Caucaia limpa margens de estradas

A Prefeitura de Caucaia está limpando as margens das estradas, de acordo com a Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes (SPSPTrans). Já receberam melhorias as estradas de Coité-Pedreiras e Tucunduba. Neste momento, os trabalhos concentram-se no Camará, região localizada entre a CE-085 e a BR-222. Técnicos e maquinário da SPSPTrans irão, em seguida, para a Urucutuba.

Com a limpeza das margens das estradas, o acesso a comunidades da zona rural do município fica ainda mais facilitado. Conforme o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros, o serviço é executado a partir da necessidade identificada pela própria Secretaria ou da solicitação de lideranças, munícipes e vereadores.

Qualquer caucaiense pode apontar estradas que precisem de melhorias. Basta acionar a Ouvidoria Geral do Município. O telefone é 3342.8064. Demandas também podem ser apresentadas por e-mail, no endereço ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br, ou pessoalmente.

Serviço

Ouvidoria

Onde: rua Francisco Sales, 116, no Centro de Caucaia.

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Com informações da Prefeitura de Caucaia