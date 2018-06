Prefeitura de Caucaia oferta 70 vagas para cursos gratuitos

Dois novos cursos de capacitação estão sendo ofertados em Caucaia pela Casa Brasil, programa federal vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Tecnologia (Sesutec). São, ao todo, 70 vagas para os cursos de Eletricista Predial/Residencial (35) e Auxiliar Administrativo (35). As inscrições iniciaram às 14 horas dessa segunda-feira, 18, e seguem até o preenchimento das vagas disponíveis.

As inscrições podem ser feitas na sede da Casa Brasil. Os interessados devem levar xerox do RG e comprovante de endereço. O curso de eletricista predial/residencial acontecerá de 2 de julho a 23 de julho, no horário de 13h30min às 16h30min, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Já a turma de auxiliar administrativo terá início dia 2 de julho e irá até 24 de julho, no horário de 8h30min às 11 horas.

O intuito do programa é qualificar cada vez mais os jovens e adultos para o mercado de trabalho.

Serviço

Casa Brasil

Onde: Rua Santa Marta, 35, no Araturi.

Telefone: 3475 0833

Com informações da Prefeitura de Caucaia