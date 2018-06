Prefeitura de Caucaia paga folha de junho amanhã e sexta-feira

A Prefeitura de Caucaia fará até a próxima sexta-feira (27/6) o pagamento da folha referente ao mês de junho. Os depósitos começam a ser feitos amanhã. Dessa forma, a gestão da segunda maior cidade do Ceará mantém o compromisso de depositar o salário dos servidores sem atrasos.

Desde que a atual administração assumiu, em janeiro de 2017, o funcionalismo público municipal de Caucaia nunca sofreu com atrasos no pagamento. Nem mesmo em períodos nos quais a instabilidade financeira nacional era intensa. Os salários são pagos ou até o quinto dia útil do mês subsequente ou dentro do mês em questão.

Com o pagamento acontecendo entre quinta e sexta-feira, Caucaia torna-se uma das primeiras prefeituras cearenses a depositar o salário dos servidores e cumpre o calendário estabelecido e divulgado publicamente para acompanhamento da sociedade e do sindicato.

“Nesse um ano e meio de gestão, teve apenas um único mês no qual pagamos o salário no início do mês seguinte devido a um feriado. Mas isso não configura atraso porque, por lei, atraso é depois do quinto dia útil do mês subsequente”, sintetiza o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin), Marcus Mota.

Com PMC