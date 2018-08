Prefeitura de Caucaia promove nesta quarta Fórum dos Direitos da Criança

A Comissão Intersetorial do Selo Unicef na Prefeitura promove nesta quarta-feira (29) o 1° Fórum Comunitário de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento acontecerá no Convento das Irmãs Cordimarianas, no Centro de Caucaia, a partir das 8 horas.

O encontro é umas das ações prevista no Projeto Xodó e também uma etapa obrigatória e fundamental para o município conquistar o Selo Unicef.

A iniciativa prevê discussões e coleta de sugestões de políticas sociais direcionadas à realidade infanto-juvenil de Caucaia.

SERVIÇO

FÓRUM COMUNITÁRIO

QUANDO: 29 de agosto, às 8 horas.

ONDE: rua Coronel Correia, 2718, Capuan.

