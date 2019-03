Prefeitura de Caucaia realiza Mutirão para limpar praia do Cumbuco neste domingo

O Cumbuco receberá neste domingo (24/3) uma importante medida de preservação ambiental. Um mutirão percorrerá parte da orla mais famosa de Caucaia retirando resíduos da faixa de areia.

A ação está sendo articulada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes (SPSPTrans), Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) e Instituto do Meio Ambiente (Imac), com o grupo Triton Off Road.

Os trabalhos iniciarão às 9 horas, no posto de combustível do Cumbuco, em frente à Barraca Chico do Caranguejo, e percorrerá a orla até o Hotel Vila Gallé. A operação contará com o apoio de garis e caçambas do setor de limpeza da SPSPTrans e também de agentes de trânsito e viaturas da AMT.

O Triton Off Road é um grupo de rally que busca conscientizar a população sobre cuidados e limpeza do meio ambiente, principalmente nas áreas onde esse tipo de veículo circula.

COM PMC