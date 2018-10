Prefeitura de Caucaia repara sistema e moradores voltam a ter água após seis anos

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), finalizou nessa quarta-feira (17) a manutenção do sistema de adutora na localidade do Bom Princípio. Com isso, a comunidade voltou a ter água encanada.

Foram substituídas as bombas d’água e trocados canos, conexões danificadas, registro e tubulações da caixa d’água, que apresentava vazamentos. “Queremos manter o sistema de abastecimento de água em funcionamento. As famílias necessitam de água potável e nós vamos trabalhar para solucionar essa questão no máximo de comunidade que pudermos”, ressalta o titular da SPSPTrans, Assis Medeiros.

Esse sistema vai abastecer a todas as três localidades que compõem a região do Bom Princípio. A mais distante, chamada São Luís, voltou a ter água potável depois de seis anos. “Fizemos a individualização das três redes de água e cada localidade passa a ter seu momento de receber água. Os moradores agora podem realizar seus trabalhos domésticos com mais praticidade”, explica o engenheiro agrônomo da SPSPTrans, Davi Silva.

As localidades de Carauçanga e Planalto Cauípe serão as próximas beneficiadas com a manutenção dos sistemas hídricos.