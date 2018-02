Prefeitura de Caucaia tenta regularizar serviço de coleta de lixo e anuncia calendário

Após um mês de operações coordenadas pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes (SPSPTrans), os serviços de coleta de lixo domiciliar chegam a uma nova etapa: o estabelecimento de um calendário de coleta domiciliar. Com isso, todas as regiões do município serão atendidas de forma regular e a população fará o descarte dos resíduos apenas nos dias da coleta.

A expectativa da pasta municipal é de que com a regularização dos serviços, sejam reduzidos os números de pontos de lixo nas vias públicas da cidade. “Durante o mês de janeiro realizamos operações emergenciais em modelo de mutirões em todas as sete regiões traçadas pela equipe de coordenação. Desta forma, diminuímos os pontos críticos e agora chegamos a etapa de regularização de coleta domiciliar”, explica a engenheira ambiental do município, Alyne Gonçalves. Material informativo e carros de som também deverão esclarecer à população sobre dias e horários do retorno regular dos serviços.

Um aparato de máquinas, caçambas, caminhões compactadores e homens estão envolvidos na limpeza da cidade. Serviços de poda de árvores, capinação e pintura de meio fio também deverão ser realizados. Além disso, há a previsão de campanhas de educação ambiental junto à população e aos maiores geradores de resíduos do município.

Confira o calendário:

Segunda-feira/ Quarta-feira /Sexta-feira – Diurno

Nova Cigana, Cigana, Açude, Vila Cazé, HMC, CEO Municipal, UPA Caucaia, SAMU, CEO Regional, Policlínica, Vicente Arruda, Itambé I e II, Padre Romualdo, Cond. Mister Hull, Parque das Nações, São Miguel I, São Miguel II, Parque Albano, Barreiros, Nova Brasilia, UPA Jurema, Hospital Santa Terezinha, PREVCON, Tabapuá, Ipiranga, Tabapuazinho, Vila Mosquito, Parque Soledade, São Gerardo, Vila Nova.

Segunda-feira/ Quarta-feira /Sexta-feira – Noturno

Conj. Araturi, Residencial Araturi, Esplanada do Araturi, Km 14, Loteamento Parque Jurema, Novo Paraíso, Loteamento Amazonas, Parque dos Cajueiros, Metrópole Sul, Eldorado, Metrópole V, Centro, Nova Metrópole e avenidas, Patrícia Gomes, Picuí e Arianópolis.

Terça-feira/ Quinta-feira /Sábado – Diurno

Tabuba, Cumbuco, Guaié, Iparana, Parque Leblon, Guajiru, Camurupim, Jardim Icaraí, Parque Itapuã (Alto do Urubu), Curicaca, Mestre Antônio, Parque Estela, Nova Esperança, Barra Nova, Santa Fé, Paumirim, Padre Julio Maria I e II, Planalto Caucaia, Bom Jesus, Grilo, Vila Gois, Cabatã, Pabussu, Genipabu, Jardim do Amor, Jandaiguaba, Capuan, Pacheco e Icaraí.

Terça-feira/ Quinta-feira /Sábado – Noturno

Potira I, II e III, Cond. Jurupari, Guadalajara, Centro e condomínios (José Lino, Gregos e Carioca) e Marechal Rondon.

Com informações da Prefeitura de Caucaia