Prefeitura de Caucaia vai apurar causas da queda de teto do Mercado Municipal

Após o desabamento de parte do teto do Mercado Municipal Juaci Sampaio Pontes, ocorrido na manhã desde domingo (24), a Prefeitura de Caucaia informou através de nota oficial que está tomando todas as medidas necessárias para apurar as causas do incidente.

Segundo a nota, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados imediatamente após o acidente e emitirão laudos nas próximas semanas. Mas já é possível afirmar, no entanto, que não houve feridos ou mortos.

Por enquanto, a Secretaria Municipal de Patrimônio trabalha na remoção das peças de alumínio. A área está isolada. Iniciam-se já amanhã as articulações para obras de reparo.

A Prefeitura informa ainda não serem verdadeiros os boatos de que a parte afetada foi a mesma que recebeu melhorias em março do ano passado. O setor é outro, cujo projeto de manutenção ainda não havia sido executado. A parte do telhado que recebeu serviços ano passado está, portanto, intacta.