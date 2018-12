Prefeitura de Cedro libera pagamento de dezembro aos servidores municipais

Os servidores municipais de Cedro, interior do Ceará, vão entrar o ano de 2019 com o salário em dia. O prefeito, Dr. Nilson, anunciou o pagamento dos servidores públicos municipais para a sexta-feira (28). Em dezembro, além do salário, a prefeitura também pagou a segunda parcela do 13º, totalizando 2 milhões de reais injetados na economia local.

A prefeitura encerra o exercício financeiro 2018 com todos os pagamentos de folha em dia, como resalta Dr. Nilson Diniz, “Esse é o nosso compromisso da gestão com o servidor público. Honramos o pagamento, reconhecendo e valorizando-os, isso só é possível por conta do esforço constante para equilibrar e bem utilizar as finanças públicas”.

O Secretário de Finanças de Cedro, Adriano José, lembra que a crise financeira assola diversos municípios brasileiros, mas a gestão de Dr. Nilson Diniz, tem sido exemplo.

Estamos focados em iniciativas que garantam o equilíbrio econômico e financeiro, sempre priorizando o pagamento do funcionalismo público dentro do prazo”, destaca

Com informações Ascom Prefeitura de Cedro -CE