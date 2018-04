Prefeitura de Fortaleza anuncia novos secretários após desincompatibilização dos titulares

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta sexta-feira a relação dos novos secretários municipais que assumiram com a saída dos ex-titulares para efeito de desincompatibilização para concorrer nas eleições deste ano. Veja a relação:

1. MARCELO PINHEIRO – Secretário-Chefe de Gabinete

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenador-geral da Associação dos Jovens Empresários (AJE Fortaleza), assumindo posteriormente a diretoria executiva da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje).

Foi diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio – CE) e do Centro Industrial do Ceará (CIC).

De 2011 a 2014, desempenhou a função de coordenador da Assessoria de Desenvolvimento Institucional da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag). Atuou também como assessor da presidência do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração/Gestão (Consad).

De março de 2015 a abril de 2018 foi superintendente da Agencia de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

2. GILVAN PAIVA – Secretário de Cultura

Professor e Sociólogo, graduado na Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi Secretário de Esporte e Juventude de Sobral, Secretário de Educação de Maranguape, Secretário de Esporte do Estado do Ceará, Secretário-Executivo de Estado na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará e Secretário de Habitação de Fortaleza.

Desde janeiro de 2017, passou a integrar a equipe da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), onde exerceu o cargo de Assessor de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura de Fortaleza.

3. ROBINSON PASSOS DE CASTRO E SILVA – Secretário de Desenvolvimento Econômico

Contador, Advogado, Perito, Auditor Independente, Robinson Castro é Pós-Graduado em Administração Financeira, Pós-Graduado em Contabilidade e Controle e Mestre em Controladoria pela UFC.

Credenciado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no Banco Central do Brasil – BACEN, é Diretor da Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, da Controller Consultores S/S e da Controller Desenvolvimento e Serviços LTDA.

Diretor Presidente da RNC – Rede Nacional de Contabilidade, também é Membro da firma Moore Stephens International que está entre as “dez maiores” empresas de auditoria do mundo, Presidiu o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará (1998/2001), Presidiu a APCEC – Associação dos Peritos Contadores do Estado do Ceará (2002/2004), Presidiu a UCC – União dos Contabilistas do Ceará (2003/2005), Presidiu o IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (2004/2008 e 2012), Membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará, presidiu o Centro Industrial do Ceará –CIC (2008/2010). Foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Fortaleza (2013/2016).

Atualmente é Presidente do Ceará Sporting Club e Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará.

4. RÉGIS NOGUEIRA DE MEDEIROS, – Secretário de Turismo

Formado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR, com vários cursos ligados à área de Turismo e Hotelaria. Atua no setor hoteleiro desde 1985, onde atualmente ocupa o cargo de diretor do Hotel Villa Mayor.

É um dos fundadores da AMHT – Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará.

Membro da ABIH-CE desde 1995, assumiu a Vice-Presidência de Pequenos Hotéis e Pousadas no período de 1996 a 2000.

Foi vice-presidente de Hotelaria no biênio 2002/204.

Também foi vice–diretor administrativo da ABIH Nacional (2004 a 2006) e diretor administrativo na gestão 2008 a 2010.

Foi presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Ceará/ABIH-CE em três gestões (2000/2002, 2008/2010 e 2010/2012), e diretor da Confederação Brasileira de Convention e Visitors Bureau.

Foi presidente do Fortaleza Convention & Visitors Bureau, entidade que visa à captação de eventos para a cidade de Fortaleza, no período de 2002 a 2008.

Pela segunda vez, ocupa a presidência do Fortaleza Convention & Visitors Bureau, desde 2014.

É diretor do Centro Industrial do Ceará (CIC), e Diretor da ABIH Nacional, vice-presidente de Hotelaria da ABIH-CE e vice-presidente da União Nacional de Entidades de Destinos – UNEDESTINOS.

5. DARLENE BRAGA ARAUJO MONTEIRO – Secretária Regional VI

Doutora em Direito Constitucional e Relações Privadas pela Universidade de Fortaleza (2012), Darlene Braga é Bacharela em Direito pela Unifor (1994), tendo atuado na Coordenação Jurídica da Secretaria Regional VI da Prefeitura de Fortaleza no período 2017/2018.

Foi Conselheira Estadual e Presidente de Comissão na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), além de integrar a Comissão de Mediação do Conselho Federal da OAB (2016-2018), e lecionar no Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Unifor (2015-2018).