Prefeitura de Fortaleza define medidas para garantir sistema de transporte urbano

As medidas serão coordenadas por meio da atuação de vários órgãos da administração municipal, como Secretaria de Segurança dança Cidadã, ETUFOR, AMC e Guarda Municipal, e em parceria com as forças de segurança do Estado, como Polícia Militar e Ciopaer, e pelo gabinete do vice-prefeito Moroni Torgan.

As medidas serão no sentido de garantir o trajeto dos ônibus com escolta de viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal. Além de sobrevoo de aeronaves do Ciopaer, acompanhando o deslocamento de ônibus.

Com informação da A.I