Prefeitura de Fortaleza oferta cursos de qualificação profissional para empreendedores

A Prefeitura de Fortaleza está ofertando cursos de capacitação profissional para empreendedores de Fortaleza. Até o dia 30 de novembro cursos gratuitos de capacitações são destinadas para as áreas de marketing e vendas, empreendedorismo e MEI (microempreendedor individual), gestão empreendedora e sustentável, saúde financeira e fluxo de caixa, estratégias mercadológicas e excelência no atendimento.

As oficinas, promovidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE) tem duração de duas a três horas e recebe até 20 participante por turma. Para se inscrever é preciso apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Os interessados devem se dirigir às Salas do Empreendedor nas Secretarias Regionais, Vapt Vupt Messejana e Antônio Bezerra, Casa de Economia Solidária (Ecosol) ou no Espaço do Artesanato da SDE, que fica localizado na avenida Santos Dumont, 2.500, loja 17, bairro Aldeota.

Confira a lista de oficinas

Dia 8/11 – 14h às 16h

Avaliando e buscando a satisfação do cliente

Local: Casa de Economia Solidária Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira, 315 – Conj. Ceará.

Dia 12/11 – 14h às 16h

Financiando seu sonho: a melhor forma de buscar recursos

Local: Secretaria Regional VI Rua Padre Pedro Alencar, 789 – Messejana.

Dia 13/11 – 14h às 16h

Saúde Financeira e Fluxo de Caixa

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 13/11 – 14h às 16h

Atendimento e Vendas

Local: Espaço de Cidadania Vila Velha Av. L, esquina com Avenida G – Vila Velha

Dia 14/11 – 14h às 16h

Como Precificar seu Produto

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 14/11 – 14h às 16h

Estratégias Mercadológicas

Local: Lavanderia Comunitária Rua Dr. Almeida Filho, S/N – Elery

Dia 14/11 – 14h às 16h

Empreendedorismo e MEI

Local: Escola São José do Arpoadores Rua Francisco calaça, 90 – Cristo Redentor

Dia 20/11 – 14h às 16h

Como aumentar e Gerenciar Suas vendas

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 20/11 – 14h às 16h

Desenvolvimento de produto ou projeto – o caminho

Local: Lavanderia Comunitária Rua Dr. Almeida Filho, S/N – Elery

Dia 21/11 – 14h às 16h Atendimento e Relacionamento com o cliente

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 21/11 – 14h às 16h

Relação Humana e Afetividade

Local: Lavanderia Comunitária Rua Dr. Almeida Filho, S/N – Elery

Dia 22/11 – 14h às 16h

Desenvolvimento de produto ou projeto – o caminho

Local: Casa de Economia Solidária Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira, 315 – Conj. Ceará

Dia 22/11 – 14h às 16h

Motivação e Sucesso

Local: Espaço de Cidadania Barra do Ceará Av. Pres. Castelo Branco, S/N – (Próximo ao Cuca Barra)

Dia 23/11 – 14h às 16h

Gestão de Conflitos

Local: Secretaria Regional VI Rua Padre Pedro Alencar, 789 – Messejana

Dia 27/11 – 14h às 16h

Vigilância Sanitária

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 27/11 – 14h às 16h

Marketing e Vendas

Local: Centro de Qualificação Profissional Granja Portugal Rua Antônio Neri – Granja Portugal

Dia 28/11 – 14h às 16h

Vigilância Sanitária

Local: Mercado dos Peixes Av. Beira Mar, 3479 – Mucuripe

Dia 29/11 – 14h às 16h

Motivação e Sucesso

Local: Espaço do Artesanato – SDE Fortaleza Av. Santos Dumont, 2.500 – Loja 17 – Aldeota

Dia 29/11 – 14h às 16h Saúde

Financeira e Fluxo de Caixa

Local: Casa de Economia Solidária Av. Alanis Maria Laurindo de Oliveira, 315 – Conj. Ceará

Dia 30/11 – 14h às 16h

Excelência no Atendimento

Local: Unidade Móvel – SDE Fortaleza Av. Castelo de Castro, S/N – (Próximo ao Cuca Jangurussu)

Com informações do portal G1 Ceará