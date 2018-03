Prefeitura de Granja está preparada para a apresentação da Paixão de Cristo

A Prefeitura de Granja vai celebrar a Páscoa, através do espetáculo da Paixão de Cristo 2018. O evento é esperado com ansiedade por toda população local e também por visitantes de outras cidades, uma vez que sua realização gera uma movimentação nos setores artístico-cultural, social, político e econômico da cidade.

O espetáculo acontecerá na próxima sexta-feira (30), na Casa do Alto, e vai iniciar às 19 horas. Cerca de 250 pessoas estarão envolvidas na apresentação, entre atores e figurantes, distribuídos em sete cenários, com som e iluminação de qualidade, arquibancadas para o público, segurança e muita emoção, mostrando a competência e o valor do povo granjense.

A Prefeita Amanda do Romeu ressalta a importância desta data para o calendário cultural do município e afirma que a população pode esperar um espetáculo maravilhoso. “Todas as pessoas que vão apresentar a Paixão de Cristo trabalharam muito para preparar uma peça emocionante, por isso, conto com a presença de cada um nesse evento”, destaca a gestora.

Com informação da A.I