Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará, abre inscrições para concurso com mais de 7 mil vagas

A Prefeitura de Juazeiro do Norte inicia, as inscrições para concurso público com 1.815 vagas para contratação imediata e 5.489 para cadastro de reserva. Os interessados têm até o dia 25 de abril para se candidatar às oportunidades, que incluem cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os vencimentos variam de R$ 998 a R$ 7 mil.

