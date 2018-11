Prefeitura de Novo Oriente ignora  segurança e expõe alunos a risco de acidentes em transporte escolar

A Prefeitura de Novo Oriente, na Região dos Sertões de Cratéus, decidiu ignorar as condições de segurança e mantem os estudantes de áreas rurais expostos a riscos de acidentes em veículos inadequados do transporte escolar. Vinte e quatro horas após o Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior) e este site mostrarem, com imagens, o transporte de alunos em uma picape – alguns pendurados na carroceria, por pouco, nesta terça-feira, a tragédia não se confirmou.

O veículo Hylux, com placa HYO 4897, conduzido em direção à zona rural para buscar alunos, colidiu, nesta terça-feira, com um caminhão, placa OIA 1083. O acidente não teve feridos, mas apenas danos materiais nos dois veículos envolvidos na colisão. Na hora do acidente, a Hylux estava vazia. A colisão é mais um alerta para a Prefeitura de Novo Oriente manter em funcionamento um transporte de qualidade e com segurança para os alunos de escolas da rede municipal de ensino.

O risco de acidentes e de uma tragédia foi levantado, nessa segunda-feira, pelo correspondente do Jornal Alerta Geral, em Novo Orientem Paulo Oliveira, que, em sua participação, destacou a preocupação dos pais com a troca de um ônibus por um veículo D 20 para o transporte de estudantes da zona rural do Município. A imagem enviada à produção do Jornal Alerta Geral e publicada no site cearaagora.com.br mostra como os estudantes estão vulneráveis a acidentes.

Com a imagens e a repercussão da colisão que poderia colocar em risco a vida de estudantes, o Ministério Estadual, por meio da promotoria de Justiça de Novo Oriente, vai pedir informações à administração do prefeito Vanaldo Moura sobre os custos e os veículos contratados para o transporte escolar dos estudantes da rede municipal de ensino. O Tribunal de Contas do Estado (TCE), também, está sendo cobrado a investigar os gastos da Prefeitura com os serviços de transporte escolar do Município de Novo Oriente.