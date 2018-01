Prefeitura de Russas paga 5 vezes mais por uma academia ao ar livre

Dados disponíveis no Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado (TCE) revelam que a prefeitura de Russas pagou, por duas academias ao ar livre, instaladas na sede do Município e no distrito de Flores, a importância de R$ 268.000,00, com o custo individual de R$ 134.000,00. O mesmo tipo de equipamento, com a mesma quantidade de aparelhos, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 23 emissoras no Interior), Cid Ferreira, foi adquirida pela Prefeitura de Sobral ao custo de R$ 33.000,00.

CID FERREIRA – Russas