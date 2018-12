Prefeitura decreta ponto facultativo em Caucaia nesta segunda-feira

Posted on

O prefeito Naumi Amorim decretou para a próxima segunda-feira (24/12) ponto facultativo em toda a administração pública municipal de Caucaia em decorrência do Natal, celebrado na terça-feira (25/12).

Com isso, somente serviços essenciais funcionarão, como Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (Parque Soledade), Maternidade Santa Teresinha (Marechal Rondon), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Centro e da Grande Jurema (Potira), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), rotas de limpeza urbana e fiscalização do trânsito.

Os órgãos administrativos da Prefeitura não funcionarão. Também não abrirão as escolas e anexos da rede municipal de ensino e os postos de saúde. Os serviços voltarão ao normal no dia 26 de dezembro.

Com PMC