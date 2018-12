Prefeitura deixa moradores do Montese com rampa de lixo na porta de Casa no Natal

Moradores das Ruas Vicente Spindola e Joaquim Pimenta, no Bairro Montese, convivem, nesse período natalino, com a lentidão e a omissão da Prefeitura de Fortaleza que há vários dias não realiza a coleta de lixo. As rampas de lixo e entulhos jogados na esquina das duas vias mostram o descaso da Prefeitura com a limpeza de muitos bairros da Capital.

Moradores denunciam que mantiveram contatos com a Prefeitura, fizeram apelos para o lixo ser recolhido, mas a promessa que o serviço seria realizado ficou apenas no papel. A grande quantidade de lixo, entulhos e galhos de árvore toma a esquina das ruas, estendendo-se, principalmente, pela Rua Joaquim Pimenta, onde fica claro o desconforto dos moradores que são obrigados a conviver com o mau cheiro e a fedentina que exalam do lixo e restos de alimentos.