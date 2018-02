Prefeitura discute regulamentação de aplicativos de transporte e ampliação das vagas de táxis

O Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi) realiza, na quinta-feira (1º de março), uma reunião com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Na pauta do encontro, solicitado pela categoria, a criação de novas vagas e a regulamentação do serviço Uber.

Porém, o próprio prefeito já declarou que a Capital tem poder limitado de autonomia para regulamentar o serviço. A Prefeitura diz que precisa da lei federal para poder organizar a situação do Uber na cidade. O prefeito afirma não haver ainda prazo para votação do projeto de regulamentação do aplicativo e nem modelo a ser seguido para regulamentar a Uber.

O aplicativo Uber funciona desde agosto de 2017, em Fortaleza, por meio de uma liminar que determina a liberação do aplicativo de transporte. O juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Carlos Augusto Correia Lima, deferiu o pedido.