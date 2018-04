Prefeitura do Crato participa do Seminário de Educação em Direitos Humanos

A Prefeitura Municipal do Crato, representada pela Secretária de Educação, Otonite Cortez, pela Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Edvânia Gonçalves, e pela presidente do Conselho de Políticas para Mulheres, Mara Guedes, participou, na última sexta-feira, 07 do I Seminário de Educação em Direitos Humanos no Cariri, realizado na Universidade Regional do Cariri (URCA).

O seminário teve como objetivo coletar propostas para o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, que pretende estruturar uma série de iniciativas promovidas pelo Governo do Estado do Ceará nessa área.

O evento foi uma parceria do Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, por meio da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos, com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e com a URCA.

O momento contou com a participação do Coordenador Especial dos Direitos Humanos do Ceará, Demitri Cruz. Segundo ele, esse encontro, além de fazer parte de uma série de seminários que estão sendo realizados em todo o Ceará, tem entre seus objetivos constituir uma rede de apoio a projetos na área de educação em direitos humanos. “Nós, da Coordenadoria de Direitos Humanos do Gabinete do Governador, entendemos nesse momento histórico de tanta intolerância, tanto ódio, que é essencial o fortalecimento das ferramentas de educação em direitos humanos”, destacou.

O seminário contou com um debate sobre “Direitos Humanos e Defesa da Democracia”, além da exposição de experiências de Educação e Direitos Humanos. Entre essas experiências, foram apresentados os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Cratense, pelo Grupo de Valorização Negra do Cariri (Grunec), pelo grupo Raízes e Frutos do Caldeirão e pelo Coletivo Camaradas.

