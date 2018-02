Prefeitura doa terrenos para Governo construir escolas no Garrote e Cumbuco

Após uma conversa entre o prefeito Naumi Amorim e o governador Camilo Santana, a Prefeitura de Caucaia anunciou a doação de terrenos para implantação de duas novas Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral (EEMTIs). Elas serão construídas nas comunidades do Garrote e do Cumbuco. Naumi considera a medida como grande avanço no Ensino Público que irá beneficiar centenas de caucaienses.

As Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral estão no pacote de 40 unidades localizadas em 21 municípios. Para a secretária municipal de Educação, professora Lindomar Soares, as novas escolas vão facilitar a vida dos alunos hoje integrantes da rede municipal de ensino. “Temos atualmente muitas escolas de nível fundamental e poucas de Ensino Médio. Quando os alunos destas regiões saírem do sistema municipal terão uma oportunidade de Ensino Médio mais próximo de suas residências”, explica.

A Prefeitura doou os terrenos para o Governo do Estado em agosto de 2017. A unidade no Cumbuco possui área total de 10.019,20 metros quadrados. Já a localizada no Garrote tem uma área total de 10.160 m². A localização foi mapeada para dar suporte às necessidades dos estudantes nestas duas regiões. É aguardado também anúncio do governador de uma terceira EEMTI. A unidade ficará numa área de 11.000 m², no Pecém/Matões. O terreno também já foi doado pela Prefeitura.