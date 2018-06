Prefeitura e Governo do Estado entregam 654 títulos de propriedade rural em Iguatu

A Prefeitura Municipal de Iguatu e o Governo do Estado do Ceará, por meio do Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), realizaram a entrega de 654 títulos de propriedade rurais do Programa de Regularização. A solenidade aconteceu nesse sábado, 23, às 9h, no Parque de Exposições do Rotary Club.

O objetivo do programa é fortalecer o combate à pobreza rural e tem como foco principal a promoção da segurança jurídica do patrimônio fundiário do agricultor familiar, bem como a extinção da grilagem de terras no espaço rural cearense.

O evento contou com as presenças do prefeito Ednaldo Lavor, do vice-prefeito, Marcos Sobreira, da deputada estadual, Mirian Sobreira, do secretário da Agricultura e Pecuária do Município, Hildernando Barreto, do secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco De Assis Diniz, do superintendente do Idace, Cirilo Pimenta e de outras autoridades.

A iniciativa é uma parceria entre o Estado, representado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Idace, a União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) e o município.

