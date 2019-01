Prefeitura instala iluminação de LED na Estrada da Tabuba

A Prefeitura de Caucaia, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans), está instalando 262 luminárias de LED em toda extensão da avenida Central e avenida dos Coqueiros (Rodovia CE 090), na região que compreende os bairros da Tabuba e Cumbuco.

As novas luminárias substituem as lâmpadas de 250 Watts de vapor de sódio (amarelas). Agora o novo sistema de iluminação proporciona uma maior qualidade para os moradores e os motoristas que circulam durante o período noturno. São 120 Watts de potência em LED o que equivale a uma lâmpada comum de 400 Watts.

Nesta etapa, a obra contempla o trecho da ponte da Tabuba e segue em direção ao Cumbuco. A instalação será finalizada na avenida dos Coqueiros, na proximidade do Condomínio WaiWai Cumbuco Eco Residence.

Nos últimos meses, a Prefeitura de Caucaia investiu o montante de R$ 421.730,20 na iluminação das principais ruas do município. Dentre as vias beneficiadas estão as avenidas Contorno Sul, Contorno Oeste, Contorno Norte, Vicente de Paula, Dom Almeida Lustosa, Estrada da Barra Nova, Avenida Central do Icaraí e BR-222 (principal acesso à Sede de Caucaia).

