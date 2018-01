Prefeitura lança edital para concessão da Zona Azul de Fortaleza em fevereiro

O edital da Zona Azul será aberto no mês de fevereiro de 2018, segundo informações da Prefeitura de Fortaleza. Antes o processo estava previsto para acontecer na primeira semana de janeiro.

O adiamento aconteceu devido a necessidade de ajustes no edital. A ideia é fazer o anúncio público em fevereiro e lançar na praça o edital da Zona Azul. Para estacionar nas vagas já instaladas, o motorista deve comprar um ticket no valor de R$ 1,00 em locais cadastrados que dá direito a permanência de 2 horas na vaga;

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SCSP) informa que será adotado o modelo já implantado em São Paulo, através da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que utiliza o Cartão Azul Digital (CAD). O sistema funciona por meio de aplicativo, site e pontos de venda. O motorista deve adquirir créditos e fazer o pagamento da taxa, informando a placa do carro e o tempo que deseja estacionar.

O sistema de vendas de vagas da Zona Azul vem sendo testado desde 2015, e se propõe apromover maior rotatividade no estacionamento em via pública. A partir da cobrança de taxa e utilização do Cartão Azul, as vagas passam a ter tempo determinado de permanência, inclusive as prioritárias. As vagas serão concedidas à iniciativa privada, que será incumbida, sem ônus para o Município, de fornecer, instalar e conservar os equipamentos necessários para a exploração, operação, modernização e manutenção do sistema de estacionamentos do tipo Zona Azul, inclusive aqueles relativos à sinalização viária”.