Prefeitura oficializa nome de Yara Guerra nas instalações do Hospital Municipal

A Prefeitura de Caucaia transformou em lei a homenagem que fez a Yara Guerra Silva no Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, localizado no bairro Parque Soledade. Com isso, a nova Emergência 24 horas da maior unidade de saúde da cidade ganha oficialmente o nome da ex-prefeita de Caucaia.

O espaço foi inaugurado no último dia 30 de janeiro pelo prefeito Naumi Amorim já com o nome de Yara Guerra na porta de acesso principal. Para ter força de lei, no entanto, a medida precisava do aval da Câmara Municipal de Caucaia e ser publicada no Diário Oficial do Município (D.O.M.).

Tanto os vereadores aprovaram a homenagem quanto o texto já consta no D.O.M. O conteúdo da Lei nº 2.885/2018 pode ser acessado por qualquer cidadão no site oficial da Prefeitura.

A EMERGÊNCIA

A Emergência 24 horas Yara Guerra Silva é dotada de ampla sala de reanimação, consultório de traumatologia, farmácia climatizada, ampla ala exclusiva para administração de medicamentos, sala de observação reestruturada e com posto de enfermagem, e salas para a realização de eletrocardiograma e endoscopia.

São, ao todo, 26 novos leitos à disposição da população de Caucaia. Eles estão divididos da seguinte forma: 12 leitos clínicos, dez leitos cirúrgicos para cirurgias eletivas e quatro leitos psiquiátricos.

Yara Guerra faleceu em dezembro de 2017.

Com informações Prefeitura de Caucaia