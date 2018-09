Prefeitura promove fórum inédito em defesa da vida dos jovens de Caucaia

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou nesta quinta-feira (13) o I Fórum de Prevenção ao Suicídio nas Escolas Municipais.

A atividade aconteceu na Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Professor Antônio Valmir da Silva, no Centro, e contou com a participação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Desta forma, a gestão integra-se ainda mais ao Setembro Amarelo, movimento destinado a evitar a prática suicida. No caso de crianças e adolescentes, muito do estímulo parte de jogos virtuais, de problemas psicológicos e do bullying, ainda recorrente no ambiente escolar e na Internet (o cyberbullying).

O Fórum hoje contemplou também temas como o uso de drogas e a automutilação. Além disso, debateu a dor de quem fica, demonstrando que a escola, inserida na comunidade, exerce papel fundamental no Setembro Amarelo.

