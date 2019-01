Prefeitura tem 29 mensagens aprovadas pela Câmara Municipal

A boa relação da Prefeitura com a Câmara Municipal tem rendido a Caucaia a implementação de políticas públicas que melhoram a qualidade de vida dos moradores do município.

De janeiro a dezembro deste ano, o prefeito Naumi Amorim encaminhou ao Parlamento 31 mensagens com projetos de lei fundamentais ao desenvolvimento da cidade. Desse total, oito foram enviadas no segundo semestre – seis das quais já aprovadas.

No apanhado do ano, a Prefeitura teve apoio dos vereadores em 29 das 31 mensagens que encaminhou ao Legislativo Municipal. Um aproveitamento de 93% e que deve chegar ao nível máximo com a votação das duas matérias que aguardam apreciação.

Uma das pautas mais importantes apresentada por Naumi foi o pedido de autorização para contratação de financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Com os 80 milhões de dólares autorizados, o Município começará a executar as obras do Programa de Infraestrutura Integrada.

O primeiro desembolso do CAF foi depositado ainda em dezembro. “O apoio dos vereadores foi primordial pra esse dinheiro ser liberado. A Câmara debateu e entendeu a importância de Caucaia ter uma mobilidade urbana melhor, gerar mais emprego e renda, capacitar microempreendedores… Nós apresentamos o programa, os vereadores debateram a proposta e a ideia foi abraçada por toda a cidade”, destaca o prefeito Naumi Amorim.

O primeiro desembolso do CAF foi depositado ainda em dezembro. “O apoio dos vereadores foi primordial pra esse dinheiro ser liberado. A Câmara debateu e entendeu a importância de Caucaia ter uma mobilidade urbana melhor, gerar mais emprego e renda, capacitar microempreendedores… Nós apresentamos o programa, os vereadores debateram a proposta e a ideia foi abraçada por toda a cidade”, destaca o prefeito Naumi Amorim.

Concurso

A Prefeitura de Caucaia publicou no Diário Oficial do Município (D.O.M.) no último dia 28 de dezembro o Decreto nº 1.010 que prorroga por mais dois anos o prazo de validade do concurso público para provimento de vagas do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva referente aos cargos de Agente Municipal de Trânsito (AMT) e Guarda Municipal (GMC).

Conforme o Edital nº 001/2016 a homologação para os cargos de agente municipal de trânsito e guarda municipal ocorreu em 29 de dezembro de 2016, e publicado no Diário Oficial do Município nº 1.143, no dia 30 de dezembro de 2016. O Decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

COM PREFEITURA DE CAUCAIA