Presidência da Câmara: Maia almoça e janta em Fortaleza em busca de apoio à reeleição

A corrida pela Presidência da Câmara Federal passa, nesta segunda-feira, pelo Estado do Ceará. O atual presidente da Mesa Diretora, deputado Rodrigo Maia (DEM), candidato à reeleição, tem um dia de intensas atividades para atrair o apoio da maioria dos 22 deputados federais do Ceará. Maia será recebido, ao meio dia, para um almoço, no Palácio da Abolição, pelo Governador Camilo Santana.

O encontro, segundo o líder do PSD na Câmara Federal, Domingos Neto, reunirá, além de Maia, outros parlamentares cearenses.

A assessoria de comunicação do Palácio da Abolição anunciou, na noite desse domingo, que, com uma agenda muita puxada, Camilo ainda não havia confirmado o almoço.

À noite, Rodrigo Maia estará em um jantar na residência do ex-vice-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho. O encontro é articulado pelo deputado Domingos Neto. ‘’Todos os deputados federais foram convidados’’, antecipou Domingos Neto, que tem articulado apoio à reeleição de Rodrigo Maia.

Durante o encontro com o presidente da Câmara Federal, Camilo Santana fará uma exposição sobre as ações adotadas no Ceará contra o crime organizado. Camilo vem defendendo medidas mais amplas que devem ser adotadas pela União para o enfrentamento das facções criminosas.

A guerra contra o crime organizado, no entender de Camilo, não é apenas do Ceará, mas de todo o Brasil.

13º dia de ataques

Os veículos de serviços dos municípios atingidos por incêndios causam preocupação causam preocupação aos prefeitos do Estado do Ceará. Como conta o correspondente do Jornal Alerta Geral, Carlos Silva, o maior transtorno é em relação ao transporte escolar:

Camilo Santana já pode utilizar instrumentos para enfrentamento do crime organizado

O governador Camilo Santana sancionou na manhã deste domingo (13), no Palácio da Abolição, as novas leis de enfrentamento à violência e ao crime organizado, aprovadas ontem em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa. O pacote de medidas já foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) e passa a valer de imediato.

Saiba quais são as medidas e os detalhes na matéria completa do Portal Ceará Agora

Onda de terror continua e criminosos atingem grandes estruturas

Decreto de posse de armas

Decreto de Bolsonaro vai facilitar o acesso a compra de armas para 88,5 por cento da população do Ceará.

Em tempos de crise, Guarda de Juazeiro está em greve

Guarda Municipal de Juazeiro do Norte está paralisada e prefeito Arnon Bezerra posterga negociação com a categoria.

Santuário de Fátima realiza primeira Romaria do ano, em São Benedito

Presos das cadeias de Ipu e Hidrolândia foram transferidos no final de semana

Tasso Jereissati incentiva Carlos Matos pra prefeitura

O PSDB já trabalha com o cenário de concorrer à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2022 e começa a trabalhar o nome do deputado estadual Carlos Matos para o embate nas urnas.

Matos, que concorreu a um novo mandato e não se reelegeu, recebeu uma boa votação na Capital (dos 38.265 votos, 20.417 foram obtidos na Capital), é um nome com trajetória limpa na política e ganhou estímulo do senador Tasso Jereissati para entrar na corrida pela Prefeitura.

Você pode ouvir essa e outras notícias no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral