Coletiva com o Presidente da Funceme, Eduardo Sávio:

Análise da previsão climática para os meses fevereiro- março- abril

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou nessa sexta-feira, 18, o prognóstico de chuvas para o trimestre fevereiro-março-abril de 2019. Nos resultados, o Ceará apresenta cenário mais favorável para chuvas dentro da média histórica.

A avaliação climática aponta que, no Estado, há 40% de probabilidade para chuvas em torno da normal climatológica, 30% de chance para chuvas acima da média e também 30% de chances do período se encerrar abaixo do normal.