Presidente do Banco do Nordeste apresenta melhorias para o setor da Indústria

O Banco do Nordeste trabalha em mudanças no seu processo de crédito no sentido de conferir maior agilidade no atendimento ao cliente. A informação foi dada pelo presidente do Banco, Romildo Rolim, na manhã de hoje, 20, em Brasília, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para grupo de empresários da indústria nordestina.

Entre as melhorias para diminuir o tempo de atendimento ao cliente está a realização de cadastro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica diretamente pelo site do Banco, sem necessidade de comparecimento do cliente na agência bancária. Romildo conduziu a palestra “Novas diretrizes do Banco do Nordeste para 2018”, a convite do presidente da Associação Nordeste Forte, Amaro Sales, e destacou as novas taxas de juros do FNE, resultados do ano passado e desafios da instituição para 2018.

A Associação Nordeste Forte congrega os presidentes das federações estaduais do setor na Região. Os presidentes das Federações das Indústrias de Minas Gerais e Espírito Santo também participaram do encontro como convidados, já que o BNB atua no norte desses Estados.

Romildo recebeu demandas dos representantes do setor industrial e destacou a disponibilidade de R$ 30 bilhões do FNE para 2018. O planejamento do Banco do Nordeste para o ano, de acordo com o presidente, é baseado em um tripé que inclui a aplicação do FNE em sua totalidade, agilidade na concessão de crédito e eficiência na regularização de dívidas.

O presidente da Associação Nordeste Forte e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Sales, ressaltou que a reunião proporcionou uma agenda importante entre a Associação e o BNB, que juntos trabalham para o desenvolvimento e modernização da relação institucional, com foco na geração de empregos.

O Banco do Nordeste financia a implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização de indústrias, com crédito para investimentos e capital de giro. Os prazos para pagamento são de até 12 anos, com até quatro anos de carência.

Com informações do BNB