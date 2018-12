Presidente do Congresso Nacional recebeu hoje governadores para reunião

O presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, recebeu governadores nesta terça-feira ,4.

O presidente informou sobre as conversas com as equipes econômicas dos governos atual e eleito sobre o projeto de lei da cessão onerosa. Através do texto, Eunício busca que os recursos obtidos através do leilão sejam partilhados também com municípios e estados.

Presentes os seguintes Governadores: Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE), Wellington Dias (PI), Renan Filho (AL), Waldez Goes (AP), os governadores eleitos Fátima Bezerra (RN) e João Azevedo (PB) e o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão.