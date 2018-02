Presidente do PPS diz que vai negociar candidatura de Huck à Presidência após Carnaval

O deputado Roberto Freire, presidente nacional do Partido Popular Socialista (PPS), disse que vai voltar a negociar com Luciano Huck sobre uma possível candidatura do apresentador à eleição presidencial pelo partido após o Carnaval, de acordo com o Jornal O Globo.

“As negociações estão mais do que abertas. Falamos por telefone quando ele estava em Paris (semana passada) e ficamos de falar novamente logo depois do Carnaval”, disse Freire. “Essa decisão (de ser candidato à Presidência) é muito solitária, mas deixamos claro que ele teria aqui no partido protagonismo no processo decisório das eleições”, disse o parlamentar.

Para Freire, as condições oferecidas pelo PPS são melhores do que Huck encontraria no PSDB, onde o governador paulista, Geraldo Alckmin, é pré-candidato à eleição presidencial. “O Huck tem percebido o quanto o PSDB enfrenta esse problema de falta de unidade em prol de uma candidatura”, afirmou.

Com informações do Jornal O Estado de São Paulo